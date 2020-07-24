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Muharrem İnce: Ayasofya'ya gidenlerin sevabı fazla, Sultanahmet'e gidenlerin az mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce kendisini eleştirenlere yanıt vererek, "Diyanet İşleri Başkanı’nın davetiyesiyle Ayasofya’ya değil, ezanı duyarak Sultanahmet’e gittim. Ne bağırıyorsunuz?" dedi.

Muharrem İnce: Ayasofya'ya gidenlerin sevabı fazla, Sultanahmet'e gidenlerin az mı?

CHP'li Muharrem İnce Ayasofya’da kılınan Cuma namazına katılmak üzere İstanbul’a giden İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” demişti.

İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ezan namaza davettir, ne davetiyesi” diyen Diyanet İşleri Başkanı’nın davetiyesiyle Ayasofya’ya değil, ezanı duyarak Sultanahmet’e gittim. Ne bağırıyorsunuz? Ayasofya’ya gidenlerin sevabı fazla, Sultanahmet’e gidenlerin az mı?" ifadelerini kullandı.

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