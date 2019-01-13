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Muharrem İnce Aziz Türk milleti, göz göre göre bunu yapma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde partisinin belediye başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde partisinin belediye başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı. Seçmene seslenen İnce, iktidarı kastederek, 'Aziz Türk milleti, göz göre göre bunu yapma. Gel bak Türkiye'nin önünü açıver. 31 Mart'ta bir kulaklarını çekiver bunların dedi.
CHP'nin belediye başkan adayı tanıtım toplantısı için Ereğli'ye gelen Muharrem İnce'yi, ilçe girişinde çok sayıda partili karşıladı. Partililerle bir süre sohbet eden ve gençlerle selfie yapan İnce, daha sonra programın yapılacağı salona geçti. Konuşmasına 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak başlayan Muharrem İnce, Seçim yaklaşırken duyacaklarınız şunlar FETÖ'nün iadesi yolunda çalışmalar hızla sürüyor, Suriye'ye harekât yapılacak, doğal gazda, mazotta indirim gibi, bu aralar bu masalları dinleyeceksiniz. Yani 31 Mart'a kadar indirim, 31 Mart'tan sonra bindirim başlayacak. Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacaklar. 10 kat zammı bekleyin. Muharrem İnce bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Aziz Türk milleti, göz göre göre bunu yapma. Gel bak Türkiye'nin önünü açıver. 31 Mart'ta bir kulaklarını çekiver bunların ifadelerini kullandı.
'EV ALANA VATANDAŞLIK VERİYORUZ'
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının yabancılara para karşılığında verildiğini söyleyen Muharrem İnce, Bu ülkenin vatandaşı olmak hepimiz için şereftir. Türkiye'de bir şey var artık; Başka bir memkeletteki bir kişi Türkiye'den bir ev aldığı zaman ona Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriyoruz. Türkiye'de durum şudur; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak artık parayı basma işidir. Bas parayı, al Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını dedi.
TÜRKİYE'DE KURUMLAR ÇÖKMÜŞTÜR
Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nu örnek göstererek ülkedeki kurumların çöktüğünü iddia eden İnce, şunları kaydetti
Türkiye'de kurumlar çökmüştür. Yüksek Seçim Kurulu çökmüştür. Talimatla çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu çökmüştür. Kasım ve Aralık aylarında enflasyonu eksi gösterdiler. Enflasyon gıdada yüzde 25'in
üzerinde, elektrikte- doğal gazda yüzde 23'ün üzerinde, ev eşyasında 32'nin üzerinde, diğer hizmetlerde 29 civarında. Böyle bir durumdayken Kasım ve Aralık ayında enflasyonu eksi gösterdiler diye konuştu.

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