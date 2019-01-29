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Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine memleketi Yalova’dan yanıt verdi.

Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktır

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine memleketi Yalova’dan yanıt verdi. İnce, "Sayın Bahçeli, hakaret etmişse iyi bir şey olacak demektir. Çünkü Bahçeli, kime hakaret ettiyse sonra onu desteklemiştir. Geçmişte Sayın Erdoğan’a çok hakaret etmişti, şimdi onu destekliyor. Dolayısıyla yakında beni desteklemeye başlayacaktır. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" dedi.
İnce, cuma namazı öncesi yaptığı açıklamalarında, "Bakın belediyecilik hizmetleri, çöp toplamak, imar planı yapmak, park yapmak, yoksullara yardım etmek Türkiye’nin bir beka sorunu olamaz. Bunlar sıradan belediyecilik hizmeti. Şimdi 30 ilde ittifak kurdular. Diğer illerde kurmadılar. Türkiye’de 30 ilde beka sorunu var da diğer illerde yok mu? Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık var" diye konuştu.
'YARIN BENİ DESTEKLEYECEĞİNDEN EMİNİM'
Muharrem İnce açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Yine Sayın Bahçeli şey demişti, ‘herkes yoluna’ demişti. Herkes yoluna dediği zaman beka sorunu yok muydu? Tekrar ediyorum, beka sorunu değil zeka sorunudur ama unutmayın Trump Türkiye’yi tehdit ettiğinde, tweet attığında Erdoğan’ın üzgünüm demesi Türkiye için beka sorunudur. Ona cevap verememesi Türkiye için bir varlık sorunudur. Gençlerin Türkiye’yi terk etmesi bir beka sorunudur. Ayrıca Katar Şeyhi'nden hediye uçak alıp, tank fabrikasını, palet fabrikasını Katarlılara devretmek Türkiye için bir beka sorunudur. Bunların böyle bilinmesini isterim ve şundan da eminim ki Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan’a ne hakaretler etti. Erdoğan, O'na ne hakaretler etti. Şimdi Bahçeli, Erdoğan’ı destekliyor. Sonra Devlet Bahçeli babam yaşında. Ben kendimden büyüklere hakarete hakaretle karşılık vermem. Karşılık vermemem onun haklı olduğunu göstermez ama Erdoğan’a ettiği hakaretleri unutup bugün destekliyorsa ona ettiği hakaretleri de unutup yarın beni destekleyeceğinden eminim."
TARTIŞMA NASIL ÇIKMIŞTI?
İnce, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunudur" demişti. Devlet Bahçeli de "İnce ince nifak taşları döşeyen, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat Cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir" şeklinde yanıt verimişti.

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Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktırMuharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktırMuharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktır

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