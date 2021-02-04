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  4. Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ziyaret etti

Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ziyaret etti

04.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ziyaret etti

Yeni parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne giderek, eylemlerini sürdüren öğrencilerle konuştu.

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi'ne giderek; Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencileri ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’e giden İnce'nin öğrencilere "Ben her zaman yanınızdayım" dediği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan İnce, "Yıllarca öğrencilerim Boğaziçi Üniversitesi’ni kazansınlar diye uğraştım, kazanan öğrencilerimle iftihar ettim. Bugün Boğaziçili evlatlarımı ziyaret ettim." ifadelerine yer verdi.

ınce

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