Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ziyaret etti

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi'ne giderek; Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencileri ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’e giden İnce'nin öğrencilere "Ben her zaman yanınızdayım" dediği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan İnce, "Yıllarca öğrencilerim Boğaziçi Üniversitesi’ni kazansınlar diye uğraştım, kazanan öğrencilerimle iftihar ettim. Bugün Boğaziçili evlatlarımı ziyaret ettim." ifadelerine yer verdi.





