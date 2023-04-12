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Muharrem İnce canlı yayında açıklamalar yapıyor

12.04.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında açıklamalar yapıyor.

Muharrem İnce canlı yayında açıklamalar yapıyor

Muharrem İnce, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlıyor.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:
"3 yıldır geziyorum. 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi diye bir hareket başlattım. Önümüzdeki seçimlerde 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istiyorum demiştim. Sonra parti kurdum. Önce 'Yüzde 1 oy alırsınız' dediler şimdi '7-8 alırsınız, oy bölersiniz' diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, partilere gitti, 13 kere toplantı yaptılar. Bizimle kimse bir iletişime geçmedi. Peki ne oldu? Ben imza toplamaya başladım, 'AK Partililer yardım etti' dediler, iftarının sonu bitmiyor."

"SAYIN KILIÇDAROĞLU GELDİ, DEPREMİ VE SANDIK GÜVENLİĞİNİ KONUŞTUK"

"Ben imzayı topladım ayın 29'unda kuralar çekilmeden önce. Sayın Kılıçdaroğlu geldi deprem, sandık güvenliği ve trolleri konuştuk başka bir şey konuşmadık. '2. tura siz mi ben mi kalırım bilemem biz birbirimize lazımız' dedim. Hoş geldiniz, güle güle de bir sorun yok. Hiç bir art niyetim yoktu. Engin Altay beni aramıştı, 'Kemal Bey'in kırgınlığı varsa kendisini arayayım' dedim. 'Yok' dedi."

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"GELİN ÜÇÜMÜZ OTURALIM..."

"Benim beklentim niye yok, ilkeler ittifakına varız, menfaat ittifakına değil. 'Beni cumhurbaşkanı adayı yapın, siz yardımcılar olun' benim ittifakım böyle olmaz. Böyle bir beklentim yok. 4'ünü toplasan 1 puan var ne oyları var. Bırakın gelin üçümüz oturalım, 'Atatürk, terörle mücadele, sığınmacıları gönderelim' diyelim çıkalım basının karşısına' dedim. Bu bir tekliftir halkın önünde yapılmıştır. Bu kadar bakanlık, milletvekilliği dağıtmaya gerek yok."

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"MENFAAT İTTİFAKI DOĞRULTUSUNDA TEKLİFLER GELDİ"

"Bana 'menfaat ittifakı' doğrultusunda teklifler geldi. Benim önerilerim ilke ittifakıdır. Onların önerisi diğerleriyle yaptığı gibi ittifaktı. Ben diyorum ki menfaat ittifakının içinde olmam"


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