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Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2020 08:13 | Son Güncelleme

CHP'de kurultay için geri sayım sürerken Muharrem İnce'nin 25-26 Temmuz’da gerçekleştirecek olan CHP 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday olmayacağı iddia edildi.

Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak mı?

CHP'de, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın 25-26 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Virüsün bulaşma riskinin sürmesi nedeniyle "kapalı mekan" fikrinin tamamen dışlandığı partide, kurultayın açık alanda yapılması kararlaştırıldı.

AYTUĞ ATICI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kurultay için şu ana kadar genel başkan aday adaylığını açıklayan tek isim eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu.

AYTUG ATICI

'MUHARREM İNCE ADAY OLMAYACAK'

Milliyet'te Şevket Yaman imzasıyla bugün yayımlanan habere göre ise daha önce iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce kurultayda aday olmayacak.

MUHARREIM INCE

CHP tüzüğü gereği, genel başkan adayı olmak isteyenlerin 1362 kurultay delegesinin yüzde 5’inin yani 69 delegenin imzasını alması gerekiyor.

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