Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak mı?

CHP'de, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın 25-26 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Virüsün bulaşma riskinin sürmesi nedeniyle "kapalı mekan" fikrinin tamamen dışlandığı partide, kurultayın açık alanda yapılması kararlaştırıldı.

AYTUĞ ATICI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kurultay için şu ana kadar genel başkan aday adaylığını açıklayan tek isim eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu.

'MUHARREM İNCE ADAY OLMAYACAK'

Milliyet'te Şevket Yaman imzasıyla bugün yayımlanan habere göre ise daha önce iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce kurultayda aday olmayacak.

CHP tüzüğü gereği, genel başkan adayı olmak isteyenlerin 1362 kurultay delegesinin yüzde 5’inin yani 69 delegenin imzasını alması gerekiyor.

