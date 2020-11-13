Muharrem İnce: CHP yönetimi disiplin düşünmüyor, kendisinin ayrılmasını bekliyor

CHP içinde "Memleket Hareketi" başlatan ve bu hareketin kadrosunu da kamuoyuna açıklayan, partinin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile parti yönetimi arasında sular durulmuyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var" sözleriyle kendisini hedef aldığını savunan İnce, parti yönetimine de "Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi" sözleriyle tepki gösterdi. CHP yönetimi ise İnce'nin yeni parti kurmak için yola çıktığını, parti içi tartışmayla kamuoyu desteği sağlamaya çalıştığını savunarak, polemiğe girmeme ve disiplin yoluna başvurmama taktiği izliyor. Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında, Kılıçdaroğlu'nun, "Saray'dan para alıp parti kurmak isteyenler var" sözlerini hatırlattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in daha sonra yaptığı açıklamada "Kastedilen Muharrem İnce değildi" sözlerini anımsatan İnce, "Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim. Kimin kastedilip kastedilmediğini CHP Genel Başkanı açıklamalı" ifadesini kullandı.

CHP'de kalmayı "sonuna kadar deneyeceğini" belirten İnce, yeni parti kurup kurmayacağı konusunda da "CHP'yi düzeltemiyorsak tabii ki kurarız" yanıtını verdi. Parti yönetiminin kendisini pasifize etmeye çalıştığını, hatta seçimde düşük oy alacağı düşüncesiyle cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini savunan İnce, "Beni ne takımda oynatıyorlar ne de yeni takımda oynamama izin veriyorlar" dedi. Bazı genel merkez yöneticilerinin kendisine iftira attığını belirten İnce, "Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi" suçlamasını yöneltti. Özkoç: Çok sayıda parti mensubu yeni parti kurdu İnce'nin açıklamalarına ilk yanıt Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Gazetecilerin İnce için disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği sorusu üzerine Özkoç, "CHP'nin kurumsal yapısını zedeleyecek, onu rencide edecek, hele ki Türkiye'nin bu kadar sıkıntılı döneminde, Türkiye'yi mağdur eden bir iktidara karşı değil de CHP'nin varlığına, birliğine ve kurumsal yapısına karşı söz söyleyecek bir yaklaşım hiçbir zaman doğru olmaz" dedi. Özkoç, "Ancak CHP, demokrasiyle, özgürlükle, ifadelerin özgürce kullanılmasıyla da kendi iç yönetimini sağlayan bir siyasi partidir" görüşünü dile getirdi.

Türkiye'de çok sayıda siyasi parti mensubunun yeni partiler kurduğunu anımsatan Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti bunları kucaklar, karşılıkları neyse milletimiz kendilerine verir. Bizim birbirimizi yıpratmaya, gücendirmeye, kırmaya hakkımız yok" diye konuştu. 'İstediği verilmeyecek' İnce'nin parti kurmak için yola çıktığı için kendisinin ayrılmasını bekleyen CHP yönetimi bu nedenle disiplin sürecine başvurmayı düşünmüyor. BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li üst düzey bir yönetici, bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Muharrem Bey disipline sevk edilmek istiyor ama istediği verilmeyecek. Kendisi parti kurmayı hedefliyor. Sivas'ta hareketi başlattığı gün de niyeti parti kurmaktı. Şimdi 'CHP daha iyi olsun istiyorum' diyor. Partinin içinde , 'parti iyi olsun' diye mücadele eden birisi yeni kadro açıklar mı? Kadro CHP'de zaten var, görevde olmayanlar varsa onları göreve getirirsin, takviye edilir, ama yeni kadro olmaz. "Sivas'ta ilk hareketi açıkladığında kendisine yönelik desteğin yukarı doğru olacağını bekliyordu, ama olmadı. Onun için parti yönetimiyle kavga etmek istiyor. Ama CHP genel merkezi, Genel Başkanı bu tartışmaya girmiyor, girmeyecek de."