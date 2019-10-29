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Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 01:45 | Son Güncelleme

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce CHP yönetimine tepki gösterdi. İnce, "Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunun bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. CHP yönetimini topa tutan İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler'' dedi.

İnce ayrıca CHP kurultayında genel başkan adayı olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. İnce, "Ben gidip bana imza verin demem. Delege isterse aday olurum." açıklamasını yaptı.

CHP'nin yerel seçimler de kendisine yakın olan isimleri aday yapmadığını belirten Muharrem İnce bu tavrın yanlış olduğunu ifade etti. Programın sunucusu Ahmet Hakan'ın "CHP yönetimi şu anda Muharrem İnce'ye bir biçimde yakın olmuş partilileri saf dışı etmeye mi çabalıyor?" sorusuna yanıt veren İnce," ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler. Partinin oyu düşer. '' şeklinde konuştu.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN HABERİ VAR MI BİLMİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı konulardan haberdar olmadığını dile getiren İnce, kendisine karşı yürütülen kampanyadan Kılıçdaroğlu'nun haberi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

"BARIŞ PINARI DESTEK VERİYORUM"

İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben Grup Başkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" dedi. İnce, "Dış dünyanın algıladığı yanlış işler var. Askeri operasyonu devletimiz düzgün hazırlamış. Siyasi ayağını ihmal etmiş. Propagandasını yapamamış. Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu'nda sosyalist milletvekilleri ile görüştüm. Herkes bize 'işgalci' diyor. Onlara şunu anlattım. '10 bin kilometreden gelen ABD'ye işgalci demiyorsunuz. Sınırlarımızda cereyan ediyor olay Türkiye güvenliğini sağlamak istiyor bize işgalci diyorsunuz.' dedim. Türkiye bu ayağını ne yazık ki eksik bırakmış" ifadelerini kullandı.

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"DELEGE İSTERSE ADAY OLURUM"

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP kurultayında genel başkan adayı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. İnce, "Ben gidip bana imza verin demem. Delege isterse aday olurum. Ben oraları aştığımı düşünüyorum. Ben şunu savunuyorum. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Siyasi partinin liderinin amacı da bir numaralı yönetici olmaktır. CHP Genel Başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır." dedi.

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