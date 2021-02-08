Muharrem İnce CHP'den ayrılıyor

Yeni bir yola çıktıklarını ve hedeflerinin "yüzde 50+1 olduğunu" da sözlerine ekleyen İnce, parti kurulunca TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacaklarını ifade etti.

E-Devlet üzerinden istifasını sunacağını ve gerekçesini de daha sonra yazılı olarak açıklayacağını kaydeden İnce, "Biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır umut vardır büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye'ye bir fırsat bir çıkış yolu bir seçenek olacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'a istifa çağrısı

CHP'yi Boğaziçi eylemlerindeki tutumu nedeniyle de eleştiren İnce, Erdoğan'ın "Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı'na da istifa diyecekler" şeklindeki açıklamasına da değindi. İnce, Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili olarak "Acaba muhalefet bir şey diyecek mi diye bekledim, muhalefetten tık yok. Milyonlarca yüreği yeten bir insan var bu toplumda. Ben onların sözcüsü olarak diyorum ki: Evet, istifa etmelisin! Bu muhalefet diyemiyor bunu, meydan okuyamıyor" dedi.

DW/HS,JD

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