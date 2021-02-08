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Muharrem İnce CHP'den istifa etti, CHP 'Cumhur İttifakı ağzıyla konuşuyor' diyerek tepki gösterdi

08.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Muharrem İnce CHP'den istifa etti, CHP 'Cumhur İttifakı ağzıyla konuşuyor' diyerek tepki gösterdi

CHP içinde başlattığı "Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı alan eski milletvekili Muharrem İnce, 40 yılı aşkın süre çeşitli kademelerinde siyaset yaptığı ve 2018 seçimlerinde kendisini cumhurbaşkanı adayı gösteren CHP'den istifa etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise İnce'nin istifa kararını açıklarken partiyi hedef alan eleştirilerine tepki gösterdi. Öztrak, İnce'yi "Cumhur İttifakı ağzıyla konuşmakla" suçladı. Ayşe Sayın'ın haberi.

CHP içinde başlattığı "Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı alan eski milletvekili Muharrem İnce, 40 yılı aşkın süre çeşitli kademelerinde siyaset yaptığı ve 2018 seçimlerinde kendisini cumhurbaşkanı adayı gösteren CHP'den istifa etti. E-devlet üzerinden istifa eden İnce, kararını duyururken yaptığı açıklamada, CHP'yi "tabela partisi" olarak nitelendirdi.

Muharrem İnce; kuracağı partinin isim, logo ve genel merkezinin hazır olduğunu söyledi. İnce ayrıca Cumhur İttifakı içinde asla yer almayacağını vurguladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise İnce'nin istifa kararını açıklarken partiyi hedef alan eleştirilerine tepki gösterdi. Öztrak, İnce'yi "Cumhur İttifakı ağzıyla konuşmakla" suçladı.

'Atatürk'ün emanetini, işgalden kurtarmak için terk ediyorum'

CHP'nin geçen yıl Temmuz ayında yapılan 37. Olağan Kurultayı'ndan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine sert eleştirilerde bulunarak, parti içinde "Memleket Hareketi" adıyla muhalif oluşum başlatan ve illeri gezerek yeni parti için nabız yoklayan Muharrem İnce, hareketini partileştirme kararı almıştı.

Muharrem İnce bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Atatürk'ün İstanbul işgal altındayken Samsun'a çıktığını anımsatttı. İnce, "Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini, işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Hedefimiz 50+1" dedi.

Muharrem İnce, pandemi nedeniyle ofisinin önünde açık havada yaptığı basın toplantısında gazetecilere "Çok yakında genel merkezimizde sizleri ağırlayacağız" diye seslendi.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan öğrenci protestolarıyla ilgili "Yürekleri yetse cumhurbaşkanına da istifa et diyecekler" açıklamasıyla ilgili muhalefet partilerinin "meydan okuyamadığı" eleştirisiyle başlayan İnce, Erdoğan'a istifa çağrısı yaptı.

Kendisininin başlattığı hareketle ise insanlara "bir çıkış yolu sunacaklarını kaydeden İnce, "Özgür bir Türkiye, Süleyman Demirel'in dediği gibi konuşan bir Türkiye yaratacağız" dedi.

CHP yönetimine sert eleştiriler yönelten İnce, "Özgüveni olmayan, dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir" görüşünü savundu.

'Ortada tabela kaldı'

CHP yönetimini parti içi demokrasiyi yok etmekle suçlayan İnce, " Hem erken seçim deyip hem istifa et diyemiyorsan neden o koltukta oturuyorsun? Birbirine benziyor bunlar. El altından görüşme budur. İkisi de birbirinden beter. Biri merkezde biri belediyelerde iktidar. Biri muhalefet falan değil o da iktidar. Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez" dedi.

İstifa kararını "Bir yol ayrımında olduğumun farkındayım" sözleriyle açıklayan İnce, CHP'nin kurucu değerlerine ise bağlı olduğunu ifade etti. İnce, bugünkü CHP yönetimini ise bu ilkelerden uzaklaşmakla suçlayarak istifa gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Ortada ilke, değer, duruş, liyakat yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada sadece bir tabela vardır.

"Kimlerle yolumu ayırıyorum? ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum."

'Atatürk'ün emanetini kurtarmak için terk ediyorum'

Muharrem İnce başlattığı hareketi ve istifa kararını, Atatürk'ün Samsun'a çıkış gerekçeleriyle özdeşleştirdi. Atatürk'ün, İstanbul işgal altındayken Samsun'a çıktığını ve Ankara'dan İstanbul'u kurtardığını belirten İnce, "Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini, işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Hedefimiz 50+1" dedi.

İnce, gazetecilerin sorusu üzerine Cumhur İttifakı ile asla bir arada olmayacaklarını, bu nedenle "oyları böleceği" eleştirisinin doğru olmadığını söyledi.

Bunları söyleyenlerin önümüzdeki günlerde partisinin performansını görünce "utanacağını" kaydeden İnce, "Biz sandığa tıpış tıpış getirmeyeceğiz, koşa koşa getireceğiz" dedi.

E-devletten istifa: Gerekçeleri hafta içi göndereceğim

Muharrem İnce, gazetecilerin sorusu üzerine, uzun yıllar görev yaptığı CHP'den ayrılış gerekçesini de hafta içinde partiye yazılı olarak göndereceğini bildirdi.

İnce, geçen CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in Memleket Hareketi'ne katıldığını, partisini kurduktan sonra parlamentoda AKP, CHP, HDP ve İYİ Parti'den sonra en fazla milletvekili olan siyasi parti olacaklarını söyledi.

Partisinin logo, isim ve genel merkezinin hazır olduğunu ve en kısa sürede açıklayacaklarını belirten İnce, çok kısa sürede, yaz ayı ortalarında en az 60 ilde örgütleneceklerini söyledi.

TBMM'de son milletvekili dağılımı şöyle:

AKP: 289, CHP: 135, HDP: 56, MHP: 48, İYİ Parti: 37, Demokrat Parti: 2, Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, DEVA Partisi: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 1, Yenilik Partisi: 1, Bağımsız Milletvekili: 10.

CHP: İnce, Cumhur İttifakı ağzıyla konuşuyor

CHP yönetimi ise İnce'nin istifa kararını açıklarken partiyi hedef alan eleştirilerine tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin "asırlık çınar" olduğuna vurgu yaparak, İnce'yi "Cumhur İttifakı ağzıyla konuşmakla" suçladı:

"Partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmasını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da, 1923'te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse, şimdi oradadır."

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