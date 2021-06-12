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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

12.06.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu, 50+1 almak lazım. Yani, çatı aday doğru değildir" dedi.

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

Muharrem İnce, Şişli'de partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi.

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Açılış töreninde konuşan İnce, "Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum, 'Bu parti şirazesinden çıktı, bu artık Atatürk'ün partisi değil' diyorsan, memnuniyetsizsen, gidişatı iyi görmüyorsan işte tam olarak senin yerin Memleket Partisi. CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları da Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok, bunlar terörle aralarına mesafe koyamıyor. PKK terör örgütüdür diyemiyor, buna rağmen bunlar büyüyemez, artık HDP'ye oy vermekten vazgeçtim' diyorsan seni de bekliyorum Memleket Partisi'ne" dedi.

"TABİ ADAY OLACAĞIM"

Erken seçime hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyleyen İnce, "Vallahi erken seçime biz hazırız, varız. Siz sadece seçime katılmayı kolaylaştırın. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu, 50 + 1 almak lazım. O zaman çatı adayı doğru değildir, ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın', evet tabi olacağım" diye konuştu. (DHA)

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Muharrem İnce

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