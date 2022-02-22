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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakim karşısında! 'Bu benim hayalimdi'

22.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın Uşak'ta görülen duruşmasına katıldı. Duruşmada konuşan İnce, "Cumhurbaşkanı seçilseydim, bu kürsüye dokunulmazlığı olmadan ifade verecektim. Bu benim hayalimdi, bunu gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakim karşısında! 'Bu benim hayalimdi'

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandığı duruşmada ifade veren İnce, hakimin sorusu üzerine, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu söyledi. Duruşmada konuşan İnce, "Her zaman söylediklerimin arkasındayım. Cumhurbaşkanı seçilseydim, bu kürsüye dokunulmazlığı olmadan ifade verecektim. Bu benim hayalimdi, bunu gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin arkasında olduğunu ve her zaman bağımsız yargıya inandığını belirten İnce şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman söylediklerimin arkasındayım. Eğer 2018 yılında Cumhurbaşkanı seçilseydim, bu kürsüye dokunulmazlığı olmadan bir cumhurbaşkanı olarak gelip kendim sanık olarak ifade verecektim. Bağımsız yargıya bu şekilde dönüş olacağı düşüncesindeyim. Bu benim hayalimdi, bunu gerçekleştireceğim."

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azat Kolbasar, İnce'nin hakaret suçunu işlediğinin kesin olduğunu belirterek "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık, Cumhurbaşkanı'na hitap ederek ifadeler kullanmıştır. Bizce suç sübuta ermiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kolbasar, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını da emsal gösterdi.

Hakim, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İnce, parti otobüsüyle vatandaşları selamlayarak kentten ayrıldı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILMIŞTI

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. İnce, davaya ilişkin bu yıl 8 Şubat'ta Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla ifade vermişti. İnce, hakaret kastı taşımadığını, ilerleyen duruşmalarda Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesine giderek asıl savunmasını orada yapacağını bildirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
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