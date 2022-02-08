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Muharrem İnce 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan talimatla ifade verdi

08.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "hakaret" suçundan Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Muharrem İnce 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan talimatla ifade verdi

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasına İnce ve avukatı katıldı.

Hakaret kastı taşımadığını ifade eden İnce, ilerleyen duruşmalarda Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesine giderek asıl savunmasını burada yapacağını kaydetti.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

İnce'nin avukatı da müvekkilinin hakaret kastı taşımadığını savundu ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, İnce'nin talimatla alınan ifadesini davanın görüldüğü Uşak'a gönderecek.

Öte yandan, duruşmanın ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan İnce, sözlerinin arkasında olduğunu, Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştirdiğini söyledi. (AA)

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Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan

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