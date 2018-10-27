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Muharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 08:12 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "41 yılda yapılamayanı beraber yaptık. 30 bandını aştık, şimdi ise 50 bandını aşacağız." dedi.

Muharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldı

Partisinin Sakarya İl Başkanlığınca, Adapazarı içesinde bir otelde düzenlenen "Cumhuriyet Gecesi"ne katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, modern bir Cumhuriyet'i oluşturanlara saygı ve şükranlarını sunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İnce, çağı iyi okumaları gerektiğini, çağını okuyan insanlar olarak tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi bir mucize yaratmak zorunda olduklarını ifade etti.

Birlikte mücadele ederek olmazı olur kılmak gerektiğini aktaran İnce, "CHP'nin amacı Çankaya'yı, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü almak değil, Sakarya Büyükşehir'i almak. Hedefi bu olmalı ve böyle çalışmalıdır.” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, çok çalışacaklarını ve insanlara umut vadedeceklerini ve umutları yeniden tazeleyeceklerini vurguladı.

Akıllı, bilimsel, ayakları yere basan, üzerinde düşünülmüş, çalışılmış projelerinin olacaklarını kaydeden İnce, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Biz 51 günde 107 miting yaptık. 41 yılda yapılamayanı beraber yaptık. 30 bandını aştık, şimdi ise 50 bandını aşacağız. Bir büyük şemsiye kuracağız. Yeni bir birlikteliğe, daha büyük bir şemsiyeye, Cumhuriyetçilik şemsiyesine ihtiyacımız var. O şemsiyenin içinde herkes olacak, herkes kendini tanımlayabilecek. 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk girdiği her savaşı kazanmadı.Zafer bir hazırlıktır, zafer istiyorsak iyi hazırlık yapacağız. Emin olun buradaki büyükşehir belediyesini alabiliriz, siyasette gün doğmadan neler doğar. Biz bu Cumhuriyete sahip çıkacağız. Atatürk'ün eserine sahip çıkacağız, bunu birlikte başaracağız."
Programa, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ve partililer katıldı.
Program Grup Gündoğarken konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim muharrem ince CHP

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