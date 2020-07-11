Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

CHP'li İnce, Twitter hesabından yaptığı Ayasofya paylaşımında, "Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve İbadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez." dedi.

İnce, açıklamasıın devamında ise şunları söyledi:

4 Yıl 10 Ay 23 Gün işgal altında kalan İstanbul’u ve dolayısıyla Ayasofya’yı “geldikleri gibi giderler” diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmek ise boynumuzun borcudur.

"DAVET OLURSA GİDERİM"

Öte yandan Halk TV'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında Ayasofya kararının konuşulduğu sırada, Muharrem İnce'nin 24 Temmuz'daki ilk namaza katılabileceği gündeme geldi. Konu üzerine Gazeteci İsmail Saymaz, İnce'yi aradı ve sözlerini aktardı.

İnce, "Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?" sorusu üzerine, “O gün protokol olmaz; ama özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim" yanıtını verdi.

Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve İbadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 10, 2020



