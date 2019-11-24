Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

İnce'nin açıklamaları:
Bu yalan haber çıkınca burada tezgah var dedim. Sayın Genel Başkan sabah programına çıktı. Doğrudur dedi. Partimiz yara alacak dedim. Genel Başkan'a telefon açtım, Genel Başkan bana 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika konuştum. Burada bir yalan var, partimiz yara alacak, yanınıza geleyim, birlikte görüntü verelim, bu kişi ben değilim dedim. Bu badireyi atlatalım dedim. Aynı Atatürk resmini kim indirdi, indirmedi tartışmasına benzeyecek CHP yara alacak dedim, ben sana haber vereceğim dedi, haber falan vermedi. Bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. CHP 82 milyona bu tezgahı açıklamalıdır. Benimle ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi.
"BİR BAŞKA ÇAĞRIM KILIÇDAROĞLU'NA"
CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Bir başka çağrım, sayın Kılıçdaroğlu'na. Şaşırmadım diyor. Şaşırmadıysanız bunu açıklamasınız. Saray komplosu deyip işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan'ın bu ülkeye çok kötülüğü var, ben Saray'ı aklamıyorum. Ciddi mücadele edelim diyorum. Erdoğan bunun neresinde ama? Çıktı meydan okudu. İspatlarsan istifa ederim, sen edebilir misin dedi. Bunun neresinde Saray var. Kimi kandırıyoruz. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi kendin veriyorsun. Bu dedikoduyu ben yaymadım ki.
Ben sayın Genel Başkan'a barış elini uzattım. Birlikte direnelim dedim. Kabul etmedi Genel Başkan. Benim yapacağım başka bir şey yok bu konuda. Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Partinin sözcüsü daha ağzını açmadı. Niye savunmuyorsunuz? Ciğerimi yakıyorlar benim, ciğerimi. Parti, 'Muharrem İnce öyle bir şey yapmaz' dese içim yanmazdı.
Ben Erdoğan ile de Bahçeli ile de Akşener ile de görüşürüm. Gitmeden önce Genel Başkan'a danışırım, gitmeden önce tweet atarım. Dedikodu AK Parti Genel Merkezi'nden mi çıkıyor, CHP Genel Merkezi'nden mi çıkıyor. Gazetecinin kaynağı ben bunu bir CHP'liden öğrendim, bir de Kılıçdaroğlu'na bunu doğrulattım diyor. Bunu bulmak boynumuzun borcudur.