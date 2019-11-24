HABER

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 13:04 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Yalova'da 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

İnce'nin açıklamaları:

Bu yalan haber çıkınca burada tezgah var dedim. Sayın Genel Başkan sabah programına çıktı. Doğrudur dedi. Partimiz yara alacak dedim. Genel Başkan'a telefon açtım, Genel Başkan bana 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika konuştum. Burada bir yalan var, partimiz yara alacak, yanınıza geleyim, birlikte görüntü verelim, bu kişi ben değilim dedim. Bu badireyi atlatalım dedim. Aynı Atatürk resmini kim indirdi, indirmedi tartışmasına benzeyecek CHP yara alacak dedim, ben sana haber vereceğim dedi, haber falan vermedi. Bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. CHP 82 milyona bu tezgahı açıklamalıdır. Benimle ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi.

"BİR BAŞKA ÇAĞRIM KILIÇDAROĞLU'NA"

CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Bir başka çağrım, sayın Kılıçdaroğlu'na. Şaşırmadım diyor. Şaşırmadıysanız bunu açıklamasınız. Saray komplosu deyip işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan'ın bu ülkeye çok kötülüğü var, ben Saray'ı aklamıyorum. Ciddi mücadele edelim diyorum. Erdoğan bunun neresinde ama? Çıktı meydan okudu. İspatlarsan istifa ederim, sen edebilir misin dedi. Bunun neresinde Saray var. Kimi kandırıyoruz. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi kendin veriyorsun. Bu dedikoduyu ben yaymadım ki.

Ben sayın Genel Başkan'a barış elini uzattım. Birlikte direnelim dedim. Kabul etmedi Genel Başkan. Benim yapacağım başka bir şey yok bu konuda. Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Partinin sözcüsü daha ağzını açmadı. Niye savunmuyorsunuz? Ciğerimi yakıyorlar benim, ciğerimi. Parti, 'Muharrem İnce öyle bir şey yapmaz' dese içim yanmazdı.

Ben Erdoğan ile de Bahçeli ile de Akşener ile de görüşürüm. Gitmeden önce Genel Başkan'a danışırım, gitmeden önce tweet atarım. Dedikodu AK Parti Genel Merkezi'nden mi çıkıyor, CHP Genel Merkezi'nden mi çıkıyor. Gazetecinin kaynağı ben bunu bir CHP'liden öğrendim, bir de Kılıçdaroğlu'na bunu doğrulattım diyor. Bunu bulmak boynumuzun borcudur.

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım paylaşımı
Bakan Selçuk ve Bakan Pekcan’ın taktir ettiği öğretmen girişimciliğiyle Türkiye’ye örnek olduBakan Selçuk ve Bakan Pekcan’ın taktir ettiği öğretmen girişimciliğiyle Türkiye’ye örnek oldu
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım paylaşımı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Tartışmaya hazırım

AK Parti'li Turan'dan CHP'ye olay gönderme! 'Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP'

AK Parti'den olay gönderme: Game of CHP

Fahrettin Altun: “Milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Beştepe'de Erdoğan'la görüşen isim Muharrem İnce iddiasına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.