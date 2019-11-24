Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

İnce'nin açıklamaları:

Bu yalan haber çıkınca burada tezgah var dedim. Sayın Genel Başkan sabah programına çıktı. Doğrudur dedi. Partimiz yara alacak dedim. Genel Başkan'a telefon açtım, Genel Başkan bana 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika konuştum. Burada bir yalan var, partimiz yara alacak, yanınıza geleyim, birlikte görüntü verelim, bu kişi ben değilim dedim. Bu badireyi atlatalım dedim. Aynı Atatürk resmini kim indirdi, indirmedi tartışmasına benzeyecek CHP yara alacak dedim, ben sana haber vereceğim dedi, haber falan vermedi. Bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. CHP 82 milyona bu tezgahı açıklamalıdır. Benimle ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi.

"BİR BAŞKA ÇAĞRIM KILIÇDAROĞLU'NA"



CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Bir başka çağrım, sayın Kılıçdaroğlu'na. Şaşırmadım diyor. Şaşırmadıysanız bunu açıklamasınız. Saray komplosu deyip işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan'ın bu ülkeye çok kötülüğü var, ben Saray'ı aklamıyorum. Ciddi mücadele edelim diyorum. Erdoğan bunun neresinde ama? Çıktı meydan okudu. İspatlarsan istifa ederim, sen edebilir misin dedi. Bunun neresinde Saray var. Kimi kandırıyoruz. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi kendin veriyorsun. Bu dedikoduyu ben yaymadım ki.