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Muharrem İnce'den Biden'a sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2020 09:07 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye hakkındaki skandal sözleri sonrası ABD Başkan Aadayı Biden'a tepki gösterdi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Biden'a sert tepki

ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan ifadeleri nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Muharrem İnce, sosyal medyadan İngilizce ve Türkçe paylaşım yaptı, Biden'ı da etiketledi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

İnce'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi.

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