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Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.01.2019 07:00 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anayasaya göre istifa etmesi gerekirken istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olmasını sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Muharrem İnce, Binali Yıldırım’a "TBMM Başkanlığı’ndan istifa et" diyerek seslendi. İnce’nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

“Binali Yıldırım'ın aday olarak açıklandığı ve adaylık faaliyetlerine devam ettiği halde istifa etmemesi Anayasa'yı uygulamak, Anayasal düzeni korumakla görevli olanların Anayasa'yı açıkça ihlal etmesidir.

Anayasa Meclis Başkanları parti faaliyetlerine katılamaz derken istifa etmiyorsun, Meclis Başkanlığı koltuğundan İnmiyorsun, Tayyip Erdoğan İn deyince Başbakanlık'tan iniyorsun!

Yerel seçimde partinin adayı olmak parti faaliyetidir ve adaylık çalışmalarına TBMM Başkanı olarak devam etmek, TBMM Başkanının yetki ve imkanlarını kullanmak Anayasal Düzeni tanımamaktır. Anayasa'ya uymayan fiili durumlar ortaya çıkarma, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa et, İn Ali!”

muharremince

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