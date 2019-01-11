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Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'ın sözlerine gönderme: Ruh sağlığı yasa önerisi bir an önce yasalaşmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 01:57 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın "Seçim bir siyasi faaliyet değildir" sözüne sosyal medyadan yanıt verdi.

Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'ın sözlerine gönderme: Ruh sağlığı yasa önerisi bir an önce yasalaşmalı

Gazetecilerle bir araya gelen TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, "Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değildir" demişti.

"RUH SAĞLIĞI İNCELENMELİ"**

Binali Yıldırım'ın bu sözlerine Twitter üzerinden yanıt veren CHP'li Muharrem İnce, "Seçim bir siyasi faaliyet değildir" sözü siyasetin değil tababetin inceleme konusu olmalıdır. Ruh Sağlığı yasa önerisi bir an önce yasalaşmalı ve bu tür sözler söyleyenlerin ruh sağlığının yerinde olup olmadığı incelenmelidir" ifadelerini kullandı.


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