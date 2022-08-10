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Muharrem İnce'den bomba iddia! Bu sözler gündeme oturacak: Aldıkları maaşın miktarını bile söylerim

10.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'altılı masa'ya eleştirilerini yönelterek, "Biri çıkıp da 'Ben bu Erdoğan’ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor" sözlerini kullandı. Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etmesine değinen İnce, Enginyurt'a dikkat çeken bir öneride bulunurken CHP ve İYİ Parti hakkında gündeme damgasını vuracak bir 'maaş' iddiası da ortaya attı.

Muharrem İnce'den bomba iddia! Bu sözler gündeme oturacak: Aldıkları maaşın miktarını bile söylerim

Denizli'deki ziyareti sırasında konuşan İnce'den ses getirecek açıklamalar geldi. Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un katıldığı bir canlı yayın programında Latif Şimşek'i darp etmesiyle ilgili konuşan İnce, "Kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor" diyerek Enginyurt'a "Yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum" önerisinde bulundu. İnce ayrıca birçok televizyon kanalının İYİ Parti ve CHP'den her ay düzenli olarak maaş aldığını öne sürdü ve "Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama" ifadelerini kullandı.

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"HİÇBİRİ 'BEN ERDOĞAN'I YENERİM' DİYEMİYOR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli’ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezine hareket etti. Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 'altılı masa'yı hedef aldı. İnce, "Şunu söyleyeyim 6’sından biri çıkıp da 'Ben bu Erdoğan’ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor” diye konuştu.

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"RUHSATLAR CHP’Lİ BELEDİYEDE, ÇEK RAPORU AK PARTİ’DE"

“Türkiye’de iki ittifak yok, üç ittifak var. Bir de rant ittifakı var" diye devam eden Muharrem İnce, "Duymadınız mı? Muğla, Bodrum, Marmaris Çeşme böyle ilginç yerlerde, çok ilginç ittifaklar var. Ruhsatlar CHP’li belediyede, çek raporu AK Parti’de. Denizli’de deniz kenarı olmadığı için sizde pek yok galiba, buralarda çok var. Otel, rezidans ne istiyorsanız sayabilirim" ifadelerini kullandı.

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“CHP’DEN VE İYİ PARTİ’DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYORLAR”

CHP’ye yüklenen Muharrem İnce, “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman ’maaşı keseriz’ diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

“SİYASET YUMRUKLA DEĞİL DİL VE BEYİNLE YAPILIR”

Gazeteci Latif Şimşek’e saldıran Cemal Enginyurt’u da eleştiren İnce, "Cemal Enginyurt’a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır” diye konuştu.

(İHA)

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