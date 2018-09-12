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Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Türkiye Varlık Fonu başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanvekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın getirilmesini twitter hesabından ağır sözlerle eleştirdi. İnce mesajında; "Kötü yönetim maalesef her gün yeni bir çılgınlık örneği sergileyerek tam gaz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimlerin belirlendi. Yeni karara göre Fon Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yürütecek. Başkanvekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi. Muharrem İnce, kararı twitter hesabından ağır sözlerle eleştirdi. İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kötü yönetim maalesef her gün yeni bir çılgınlık örneği sergileyerek tam gaz devam ediyor. Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonunun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır.

Devleti sarmış olan tek adam, aile yönetim tarzı şimdi kamu şirketlerini de esir almıştır. Sergilenen bu akılalmaz herşeyi yönetme ihtirası, sonuçta hiç bir şeyin yönetilememesi sonucunu doğurmakta ve çıkan fatura tüm memleketçe ödenmektedir.

Bütün bu akıl almaz uygulamalar olurken, muhalefet, sivil toplum örgütleri, akademi ve basın nerededir. Memleketi kaosa sürükleyecek bu tek adam uygulamalarına hep birlikte sesimizi yükseltmek zamanıdır.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Türkiye Varlık Fonu CHP

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