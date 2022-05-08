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Muharrem İnce'den çağrı: İstedikleri kanalda olacağım

08.05.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasi partilerin genel başkanlarına televizyonda tartışma çağrısı yaparak "Hangi siyasi parti genel başkanı tartışmak istiyorsa istedikleri kanalda olacağım" dedi.

Muharrem İnce'den çağrı: İstedikleri kanalda olacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Kabir başında dua okuyan İnce, anıt mezara ziyarette bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Siyasi partilerin genel başkanlarına televizyonda tartışma çağrısı yapan İnce "Hangi siyasi parti genel başkanı tartışmak istiyorsa istedikleri kanalda olacağım" dedi.

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"TÜRKİYE'DEKİ 3 SORUNDAN İKİSİ KÖTÜ YÖNETİMDEN KAYNAKLANIYOR"

Urla'da vatandaşlara seslenen İnce, konuşmasında üniversite öğrencileriyle yaptığı sohbetlerde eskiden kira ödeyememe, tiyatroya gidememe gibi sorunların duyduğunu, son dönemde ise öğrencilerin yeterli beslenemediklerinden şikayet ettiklerini savundu.

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Türkiye'de 3 sorun varsa bunlardan birisinin küresel, ikisinin ise kötü yönetimden kaynaklandığını iddia eden İnce, işi bilen bir yönetime ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce, "Biz sadece bugünü, gelecek seçimi değil, gelecek nesilleri düşünen bir yönetim olacağız. 10 yıl sonra ciddi bir su problemi çıkacak karşımıza. Onun için Kanal İstanbul gibi hayali projeleri değil, su sorununu çözecek ciddi projeleri konuşacağız. Üretimi, beslenmeyi konuşacağız." diye konuştu.

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İNCE'DEN ÇAĞRI: İSTEDİKLERİ KANALDA OLACAĞIM

Siyasi partilerin genel başkanlarına televizyonda tartışma çağrısı yapan İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hangi siyasi parti genel başkanı tartışmak istiyorsa istedikleri kanalda olacağım. Yandaş gazetecilerle bu iş olmaz. Televizyonlarda bakıyorum yandaş gazeteciler çıkmış, biri iktidar, biri muhalefet yanlısı. Seçilmişler tartışacak, siyasiler tartışacak. Genel başkan aday olacak, diğer adaylarla milletin gözünün önünde tartışılacak."

Kaynak: AA

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