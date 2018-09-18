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Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 20:48 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından Katar Emiri Şeyh Temim tarafından hediye edilen VIP Jumbo Jet ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. İnce açıklamasında, "Erdoğan eski tacir. Hiçbir şeyin bedava olmadığını iyi bilir. Birisi 500 milyon dolarlık dünya tarihinde görülmemiş bir jet hediye ediyorsa bunun bir bedeli vardır. Ben de soruyorum. Ne sattınız? Dış politik bir menfaat mi, başka bir menfaat mi, bunu millete açıklayın." dedi.

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları;

"16 milyon kardeşimiz yoksul, 6 milyon insanımız işsizken ejder meyveli smoothie içip 500 milyon dolarlık iki katlı jet peşinde koşmak en başta ahlaki değildir.

"ERDOĞAN ESKİ TACİR"

Erdoğan eski tacir. Hiçbir şeyin bedava olmadığını iyi bilir. Birisi 500 milyon dolarlık dünya tarihinde görülmemiş bir jet hediye ediyorsa bunun bir bedeli vardır. Ben de soruyorum. Ne sattınız? Dış politik bir menfaat mi, başka bir menfaat mi, bunu millete açıklayın.

"HESABINI MİLLET ADINA BİZ SORARIZ"

Halkımız kendi menfaatlerini koruması için o koltukları size emanet etti. Lüks ve şatafat tutkusu peşinde koşup, Saraylarda yaşayıp, jete binmek için bu milletin menfaatlerine aykırı bir adım attıysanız, bunun hesabını da millet adına biz sorarız.

"500 MİLYON DOLARLIK JETE BİNMEK ÇİRKİNLİKTİR"

Millet sofrasına ekmek koyamazken, 500 milyon dolarlık jete binmek çirkinliktir. Bu çirkinliğin üstünü kapatmak için İş Bankası konusunu gündeme getirmek de katmerli çirkinliktir. Bir bankanın hisse senetlerini tartışmaya açmak, bu krizde aynı zamanda sorumsuzluktur.

Türkiye'nin şatafat peşinde koşan, israfı itibar sanan, sorumsuz bir yönetime ihtiyacı yok. Türkiye'nin ihtiyacı kalkınmak, büyümek, gelişmek için yepyeni bir zihniyettir. Bu israf düzeni bitene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vatandaşın ekmeğini küçülten ama sarayın bütçesini büyüten anlayışa milletimizle son vereceğiz. Bu ülkenin kaynakları dar bir kadronun zenginleşmesi için değil halkın refahını arttırmak için kullanılacak."

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