Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları;

"16 milyon kardeşimiz yoksul, 6 milyon insanımız işsizken ejder meyveli smoothie içip 500 milyon dolarlık iki katlı jet peşinde koşmak en başta ahlaki değildir.

"ERDOĞAN ESKİ TACİR"

Erdoğan eski tacir. Hiçbir şeyin bedava olmadığını iyi bilir. Birisi 500 milyon dolarlık dünya tarihinde görülmemiş bir jet hediye ediyorsa bunun bir bedeli vardır. Ben de soruyorum. Ne sattınız? Dış politik bir menfaat mi, başka bir menfaat mi, bunu millete açıklayın.

"HESABINI MİLLET ADINA BİZ SORARIZ"

Halkımız kendi menfaatlerini koruması için o koltukları size emanet etti. Lüks ve şatafat tutkusu peşinde koşup, Saraylarda yaşayıp, jete binmek için bu milletin menfaatlerine aykırı bir adım attıysanız, bunun hesabını da millet adına biz sorarız.