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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'talan' eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 01:49 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerde bulundu.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'talan' eleştirisi

CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını paylaşarak kontrolsüz betonlaşmayı eleştirdi.

"İBRETLİK!"

Muharrem İnce, "16 yıllık kontrolsüz betonlaşmanın, göğü delen gökdelenlerin, çevre ve orman talanının özeti ve özeleştirisi... Sadece Okluk Koyundaki yazlık yavru saraya baktığınızda ormanı betona çevirme gayreti içinde olanları görürsünüz. İbretlik!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedir, şu kapitalizm… Doğa şöyle olmuş böyle olmuş, umrunda değil" ifadelerini kullanmıştı.

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muharrem ince CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan çevre betonlaşma Talan

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