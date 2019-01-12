Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'talan' eleştirisi

CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını paylaşarak kontrolsüz betonlaşmayı eleştirdi.

"İBRETLİK!"

Muharrem İnce, "16 yıllık kontrolsüz betonlaşmanın, göğü delen gökdelenlerin, çevre ve orman talanının özeti ve özeleştirisi... Sadece Okluk Koyundaki yazlık yavru saraya baktığınızda ormanı betona çevirme gayreti içinde olanları görürsünüz. İbretlik!" ifadelerini kullandı.

16 yıllık kontrolsüz betonlaşmanın, göğü delen gökdelenlerin, çevre ve orman talanının özeti ve özeleştirisi...

Sadece Okluk Koyundaki yazlık yavru saraya baktığınızda ormanı betona çevirme gayreti içinde olanları görürsünüz. İbretlik! pic.twitter.com/k3j4LT3631 — Muharrem İNCE (@vekilince) 11 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedir, şu kapitalizm… Doğa şöyle olmuş böyle olmuş, umrunda değil" ifadelerini kullanmıştı.

