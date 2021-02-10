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Muharrem İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı’na tepki

10.02.2021 01:46 | Son Güncelleme:
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Muharrem İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı’na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve yabancı basın organlarının haberlerinde geniş yer verdiği Milli Uzay Programı'na CHP'den istifa eden Muharrem İnce'den tepki geldi.

Geçtiğimiz günlerde CHP’ten istifasını açıklayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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“İLERLEME VAR”

İnce paylaşımında “2011’de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefini kek ve kıraathaneden uzaya doğru çevirmiş olman da bir gelişme, ilerleme var” ifadelerini kullandı.


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