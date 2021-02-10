Muharrem İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı’na tepki

Geçtiğimiz günlerde CHP’ten istifasını açıklayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“İLERLEME VAR”

İnce paylaşımında “2011’de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefini kek ve kıraathaneden uzaya doğru çevirmiş olman da bir gelişme, ilerleme var” ifadelerini kullandı.

2011’de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefini kek ve kıraathaneden uzaya doğru çevirmiş olman da bir gelişme, ilerleme var. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 9, 2021



