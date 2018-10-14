Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde sık sık gündeme getirdiği 'CHP’nin İş Bankası hisseleri' konusuyla ilgili çok konuşulacak Twitter paylaşımları yaptı.

Bu söylemlerin yasalara da aykırı olduğunun altını çizen Muharrem İnce ise tepkisini Twitter’dan paylaştığı şu mesajlarla dile getirdi;

“Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 35. Maddesi'ne göre, “herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”.

Ayrıca, Türkiye tarafından 1950 yılında imzalanan ve 70 yıla yakın bir süredir iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, “her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı” vardır.

Yine, Anayasa'nın 134. Maddesine göre, bu maddeyle kurulan “Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir”.