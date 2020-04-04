Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Tekalif-i Milliye’ benzetmesine tepki

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalif-i Milliye diye 10 maddelik emir yayınlamıştır. Burada savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına gönüllülükle iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu vermekten çekinmemiştir” ifadelerini kullandı.

"HAZİNEMİZE NE OLDU ONU SORGULUYORUZ"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce ise, “Tekalif-i Milliye hazinesi olmayan, insan gücünü savaşlarda yitirmiş bir milletin hayatta kalma mücadelesidir. Şimdi hazinemize ne oldu onu soruyoruz, sorguluyoruz! Milli Bütçe ile kanal yapmaya kalkıyorsun da salgınla mücadeleyi niye millete, zorunlu bağışlara yıkıyorsun” dedi.

Tekalif-i Milliye hazinesi olmayan, insan gücünü savaşlarda yitirmiş bir milletin hayatta kalma mücadelesidir.

Şimdi hazinemize ne oldu onu soruyoruz, sorguluyoruz!

Milli Bütçe ile kanal yapmaya kalkıyorsun da salgınla mücadeleyi niye millete, zorunlu bağışlara yıkıyorsun? — Muharrem İNCE (@vekilince) April 3, 2020

İki ayyaş dedi, Gazi dedi, Gazi Mustafa Kemal dedi, sıkışınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi. Güzel. İlerleme var, biraz daha çalış, tamamdır. — Muharrem İNCE (@vekilince) April 3, 2020

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NELERDİR?

Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler), Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.