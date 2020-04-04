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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Tekalif-i Milliye’ benzetmesine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2020 02:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, koronavirüs tedbirlerini açıkladığı konuşmasında “Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalif-i Milliye diye 10 maddelik emir yayınlamıştır” sözlerine Muharrem İnce'den tepki geldi.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Tekalif-i Milliye’ benzetmesine tepki

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalif-i Milliye diye 10 maddelik emir yayınlamıştır. Burada savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına gönüllülükle iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu vermekten çekinmemiştir” ifadelerini kullandı.

"HAZİNEMİZE NE OLDU ONU SORGULUYORUZ"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce ise, “Tekalif-i Milliye hazinesi olmayan, insan gücünü savaşlarda yitirmiş bir milletin hayatta kalma mücadelesidir. Şimdi hazinemize ne oldu onu soruyoruz, sorguluyoruz! Milli Bütçe ile kanal yapmaya kalkıyorsun da salgınla mücadeleyi niye millete, zorunlu bağışlara yıkıyorsun” dedi.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NELERDİR?

Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler), Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.

1- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3- Her aile bir askeri giydirecek.

4- Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5- Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6- Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

7- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

8- Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

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