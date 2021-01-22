Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama! 'Sadece 3 mü?'

Memleket hareketi başlatan ve parti kurma çalışmalarını hızlandıran CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurmaylarıyla birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otelde kampa girdi. Kamp öncesi otelde DHA'ya konuşan İnce, "Cumartesi-Pazar burada parti tüzüğü ve programını yazacağız. İnşallah bu hafta sonu bitireceğiz" dedi.

'ECEVİT DE İNÖNÜ'YE MEKTUP YAZMIŞTIR'

İnce, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti politikalarını eleştiren mektup göndermesiyle ilgili, iki milletvekiliyle de görüştüğünü belirterek, "Olur böyle şeyler. Rahmetli Ecevit de rahmetli İnönü'ye mektup yazmıştır. Bunda bir şey yok. Hakaret etmemiş, bir şey dememiş. Derdini anlatmış. Söz uçar yazı kalır. Belki gelecekte belge anlamına geçsin diye mektup yazmışlardır. Sözlü anlattıklarınız unutulur. Yazı hep kalıcıdır. Görüşlerini bildirmiş" diye konuştu.

'ŞU ANDA GÖREV DAĞILIMI YAPILMADI'

CHP'den 3 milletvekilinin partisine geçeceği iddiaları hatırlatılan İnce, "Sadece 3 mü?" yanıtını verdi. İnce, partinin ismi ve logosuyla ilgili basında çıkan haberlerle ilgili ise "Bazı haberler görüyorum, üzülüyorum, onlar doğru değil. Şu anda bir görev dağılımı yapılmamış. Sadece benim konumum belli. Diğer arkadaşlarımın konumu belli değil. Sözcü belli değil. Bu açıklamaları yapmadan bir gönüllü, logo tasarlıyor. Gönüllülerimize teşekkür ederiz. Bunu medya, partinin logosu olarak tanıtıyor. Bu bilgiler doğru değil. Zamanı geldiğinde bunları açıklayacağım" dedi.