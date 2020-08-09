Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama! Tarih verdi

CHP'de yapılan kurultay sonrasında yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan İnce, "Küskün müsünüz CHP'ye?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

İnce açıklamasında şunları ifade etti:

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM'

"Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim.

Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek, pek çok yalan var."

İNCE: YAŞAR OKUYAN'A DAVA AÇACAĞIM

İnce ayrıca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Yaşar Okuyan'ın kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin "Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan’ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar’a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum" ifadelerini kullandı.

OKUYAN NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Hakan Aygün’ün youtube kanalına konuşan Okuyan, Muharrem İnce’nin arkasında hükümete yakınlığı ile bilinen iş adamı Mehmet Cengiz’in olduğunu söyledi.



