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Muharrem İnce'den dikkat çeken benzetme: Mansur Yavaş örneği vererek anlattı

30.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’ndan aday olması halinde şartlarını sıraladı. Mansur Yavaş’ın 2, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 15 seçim kaybettiğini ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in beşinci partisi olduğunu vurgulayan İnce, “Herkese ikinci, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana bırak git, diyorsunuz” dedi.

Muharrem İnce'den dikkat çeken benzetme: Mansur Yavaş örneği vererek anlattı

Antalya ziyareti çerçevesinde Alanya’ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada basın açıklaması yaptı. Millet İttifakı’na yönelik eleştirilerde bulunan İnce, vatandaşları kandırdıklarını belirterek 6’lı masanın umutmuş gibi anlatıldığını söyledi. ‘6’lı masa kendi aralarında anlaşamıyor’ diyen İnce, “İstanbul Sözleşmesi’nde anlaşamıyorlar, Ergenekon davalarında anlaşamıyorlar, Libya teskeresinde anlaşamıyor, kamulaştırmalarda anlaşamıyor, FETÖ’de anlaşamıyor. Memleket Partisi iktidarında eğitim laik, bilimsel ve parasız olacak. Mesela bir metin yazıyorlar, Atatürk yazamıyorlar. Atatürk bizim kırmızı çizgimiz. Atatürk’te anlaşamıyorsak kimseyle masaya oturmayız. FETÖ bir terör örgütüdür, PKK bir terör örgütüdür. İŞİD bir terör örgütüdür. Hangi terör örgütü varsa hepsiyle amansız mücadele edeceğiz. Kadına şiddet, çocuk istismarını mutlaka engelleyeceğiz. Çevreye saygı göstermeyi öğreteceğiz. Ayrımcılık olmayacak, Kürt, Türk, Alevi, Sünni bu tartışmaları bitireceğiz” dedi.

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MANSUR YAVAŞ'LI ÖRNEK

Mansur Yavaş’ın 2, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 15 seçim kaybettiğini ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in beşinci partisi olduğunu dile getiren İnce, "Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim" ifadelerini kullandı. Millet İttifakı’nın aday adaylık şartlarını sıralayan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Çıktım arkadaşlarımla yeni bir parti kurdum. Herkese ikici, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana bırak git, diyorsunuz? Ben buradayım. Aday bulamayacaksınız. Sonunda bana gelirsiniz. Bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var, dedim. Bir beni yarı yolda bırakmayacaksınız. İki sandıkları boş bırakmayacaksınız, geçen sefer olduğu gibi. 12 bin sandığı boş tutup, saat 9 buçukta sistemi çökertip, sonra bana seçim gecesi neredeydin, diye sormayacaksın. Nerede olduğumu bilmiyor musunuz? Beraber değil miydik. Bunlar troller. Bunlar buradan beslenenler. Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım. Ama hazine size para verecek. Paraları harcayacaksınız ama paraları kasada tutmak yok. Geçen sefer kasada tuttunuz. Ben bunları söyleyince kıyamet koptu” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, iktidara yönelik ekonomi üzerinden eleştirilerde buldu. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren İnce, Manavgat’taki program için Alanya’dan ayrıldı. (İHA)

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Mansur Yavaş Muharrem İnce

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