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Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Çok gizli oyumuz var

11.03.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adana'da yaptığı konuşmada “Partimize insanları davet edin. Emin olun çok gizli oyumuz var. Üyeliğe bakmayın siz" diye konuştu.

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Çok gizli oyumuz var

Adana Çukurova'da partisinin ilçe binasının açılışını yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Partimize insanları davet edin. Emin olun çok gizli oyumuz var. Üyeliğe bakmayın siz" diye konuştu.

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"EMİN OLUN GENÇLER VE KADINLARDAN ÇOK OY ALACAĞIZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret ve açılış Adana’ya geldi. Çukurova'da partisinin ilçe binasının açılışını yapan İnce, “Partimize insanları davet edin. Emin olun çok gizli oyumuz var. Üyeliğe bakmayın siz. Bırakın başka partide üye olsun. Hiç canınızı sıkmayın. Siz sonuca bakın. Emin olun gençler ve kadınlardan çok oy alacağız. Bunu görüyorum” diye konuştu.

Türkiye’yi üretim üssü haline getirmek için çalışacaklarını söyleyen İnce, “Türkiye’yi yeniden kendi kendine yetebilen ülkelerden yapabilmek, eğitimini nitelikli hale getirebilmek için, medyasını özgür kılabilmek, üniversitesini konuşan üniversite yapabilmek, dış politikasını başı dik, onurlu bir Türkiye yapabilmek için, tarımında tarlalarından bereket fışkırtmak için, fabrikalarının dumanını tüttürmek için, hayallerini Kanada’da, Almanya’da değil Adana’da, Ankara’da, Mersin’de, İstanbul’da kurabilmeler için beraber çalışacağız” dedi.

Kaynak: İHA

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Muharrem İnce Memleket Partisi

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