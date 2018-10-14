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Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 01:41 | Son Güncelleme

CHP 'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu. İnce Erdoğan'ın İsmet İnönü çıkışını hatırlatarak,"Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü’yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar." dedi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce paylaşımında Brunson davasına değinerek , "Ajan, casus ve terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edilen rahibin tanıkların ifadesini değiştirmeleriyle serbest kalmasından sonra ABD Başkanı Trump yardımları nedeniyle Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmiş. Bu teşekkür bizler tarafından çok iyi bilinen Türkiye’de yargının bağımsız olmadığı gerçeğinin ABD Başkanı eliyle dünyaya duyurulmasıdır.

“YARGININ BAĞIMSIZ OLMADIĞI GERÇEĞİNİN DÜNYAYA DUYURULMASIDIR”

Bu teşekkür casus denilen rahibin bağımsız yargı kararıyla değil ABD’nin isteği ve Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla serbest kaldığını göstermektedir. Rahibin serbest kalması sürecinde yaşananlar ve serbest kaldıktan sonra edilen teşekkür yargımız adına da, ülkemiz adına da utanç vericidir. Bu durum yargılama sürecinin sorumlularının da gelecekte yargı önüne çıkarılması gerektiğini ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.

"ÇERÇEVELETİP MAKAM ODASINA ASSINLAR"

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü çıkışını hatırlatarak,"Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü’yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Twitter İsmet İnönü cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Süpersin Muharrem Ince. Bravo Sana, arkanda Güc yok ama Dogruya Dogrusun.
@mertsamed Arkasında Amerikalı dostları olmasın, hani seçim öncesi kendisini aradıklarını söylediği ama kimliklerini gizli tuttuğu dostları...
Tamda kapak yapmış, Sayın İnce'yi tebrik ederim. Türkiye'de yargı bağımsız değil Akp tarafından fetöye teslim edilmişti. Şimdi fetö kısmen temizlendi AKP nin tekeline geçti. Kendisinin beğenmediği kararlar çıkan mahkemenin hakimini savcısını değiltirip, İstedikleri kararları aldırıyorlar.
100 milyon nufuslu ulkede gerçekten muhalif konusabilen 1 siyasetçi kaldı ... durum çok vahim
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