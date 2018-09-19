HABER

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizde kriz filan yok" açıklamalarını sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de düzenlenen Gaziler Günü’nde yaptığı konuşmadaki, “Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” sözlerine Twitter’dan yanıt veren Muharrem İnce şu paylaşımlarda bulundu;

“Kötü yönetimin tek adamı, bugün “bizde kriz yok” açıklaması yapmış. Bizden kastettiği ailesi ve yandaşlarıdır. Bence de onların krizi yok, saraylarda yasayıp, özel uçak filolarıyla gezip, millete şarbonlu etleri yedirirken kendileri organik, tropikal yiyeceklerden tüketiyorlar.”

ince1

Kriz onların değil, işini kaybeden çalışanın, kredisini ödeyemeyip batan iş dünyasının, siftah yapamayan esnafın krizidir. Saraylarında her şeye kulaklarını tıkadıklarından, milletin ne yaşadığını görmüyor, duymuyorlar. Milletin sesi daha gür çıktıkça, rüyalarından uyanacaklar.”

ince2


PARTNERÇocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!Çocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!
MHP'li Kara: 30 yakın ilde ittifak olacakMHP'li Kara: 30 yakın ilde ittifak olacak
Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince erdoğan erdoğan kriz erdoğan kriz sözleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.