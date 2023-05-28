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Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

28.05.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımda "Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim" dedi.

Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden İnce, "Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum" dedi.

İnce yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

"Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum."


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