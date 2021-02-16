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Muharrem İnce'den flaş iddia: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım

16.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Muharrem İnce'den flaş iddia: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım

CHP'den ayrılan ve yeni parti çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İnce, CHP'nin oylarını bölmezse gelecek seçim iktidar olacağını iddia etti.

Muharrem İnce, kendisi için "Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek" ifadelerini kullanan Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ü telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi yaşananlarla ilgili kendisine haksızlık edildiğini belirten İnce, "CHP'nin oylarını bölecek" iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İNCE'DEN İTTİFAK İDDİASI

Muharrem İnce'nin sözlerini bugünkü köşesine taşıyan Özkök, İnce'nin CHP'nin İYİ Parti ile ittifak yaptığı gibi kendisiyle de yapacakları görüşünü savunduğunu aktardı.

İNCE: CHP OYLARIMI BÖLMEZSE...

Özkök; telefonu kapatırken İnce'nin "CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım." dediğini de aktardı.

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İnce'nin bu sözlerini gülerken söylediğini belirten Özkök, kendisine bu sözlerin de pek bir inandırıcı gelmediğini yazdı.

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