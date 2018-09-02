HABER

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Tokat'ta nikah törenine katılan Muharrem İnce, genç çifte tavsiyelerde bulunarak, "Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan 3 çocuk 5 çocuk diyor ya biz 6 okçuyuz çocuklar" dedi.

  1. dönem CHP Milletvekili ve eski Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin'in oğlu Deniz Şahin Tokat'ta bir otelde gerçekleştirilen törende Duygu Kurtçu ile evlendi. Şahin ailesinin mutlu gününe CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldı. Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Erdoğan Çoban'ın nikah kıydığı düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Muharrem İnce ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat yaptı.

Nikah töreni sonrasında genç çiftin nikah şahitliğini yapan Muharrem İnce, tavsiyelerde bulunarak, "Birbirinizi çok sevin, çok hoş görün. Birbirinizi az kıskanın. İki şeyi çok bir şeyi az yaparsanız güzel olur. Gördüğüm kadarı ile nikahta ayağa basma olmadı. Ayağa basın ama bir birinizin damarına basmayın. Birde burada herkes CHP'li. Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan 3 çocuk 5 çocuk diyor ya biz 6 okçuyuz çocuklar" dedi.

Çiçeği burnunda çiftin evlilik cüzdanın Önder Sav geline takdim etti. Tören sonrasında hatıra fotoğrafı çektiren İnce, düğüne katılanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir süre düğünde davetlilerle sohbet eden İnce, karayolu ile kentten ayrıldı.

(İHA)

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralıManisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı
CHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldıCHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Tokat nikah töreni

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Diğer Haberler
Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.