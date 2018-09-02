Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Nikah töreni sonrasında genç çiftin nikah şahitliğini yapan Muharrem İnce, tavsiyelerde bulunarak, "Birbirinizi çok sevin, çok hoş görün. Birbirinizi az kıskanın. İki şeyi çok bir şeyi az yaparsanız güzel olur. Gördüğüm kadarı ile nikahta ayağa basma olmadı. Ayağa basın ama bir birinizin damarına basmayın. Birde burada herkes CHP'li. Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan 3 çocuk 5 çocuk diyor ya biz 6 okçuyuz çocuklar" dedi.
Çiçeği burnunda çiftin evlilik cüzdanın Önder Sav geline takdim etti. Tören sonrasında hatıra fotoğrafı çektiren İnce, düğüne katılanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir süre düğünde davetlilerle sohbet eden İnce, karayolu ile kentten ayrıldı.
(İHA)
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi
Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti
Tehditlerin ardından Trump'a bir tepki daha
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor