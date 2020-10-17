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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'erken seçim' çağrısına destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "erken seçim" çağrısını desteklediğini belirten eski milletvekili Muharrem İnce, “Genel başkan aday olmayı düşünüyor demek ki doğru buluyorum, destekliyorum” dedi.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'erken seçim' çağrısına destek

4 Eylül günü Sivas’ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Tokat ve Yozgat’tan sonra Kırıkkale’yi de ziyaret eden CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Zafer Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Hareketi’nin kurucuları olarak memleketi karış karış dolaştıklarını belirten Muharrem İnce, "Tokat, Yozgat ve şimdi de Kırıkkale’deyiz. Buradan Ankara’ya geçeceğiz. Bu ülkenin yargısı bağımsız tarafsız olmadığı süreçte bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Yani o yanlı karar veren hakimler savcılar bilsinler ki geleceğimize kötülük ediyorlar. Bu ülkenin yargısı düzelmeden ekonomisi düzelmez. Ayrıca basın. Basının yüzde 90’ını iktidar eline geçirmiş, yüzde 10’uda muhalefetin elinde" dedi.

"AZERBAYCAN'A DESTEK AÇIKLAMASINI IĞDIR'DA YAPTIK"

İnce, "İktidarınkine çıkamıyorsun muhalefetinde genel merkezden para alamayacağız diye kokuyorlar onlara da çıkamıyoruz. Geriye ne kalıyor tabana kuvvet, emek. Ağrı’dan bu tarafa geliyoruz. Azerbaycan’a destek için Iğdır’a gittik. Nahçıvan’a gitmek istedik güvenlik gerekçesiyle geçişimize izin vermediler. Bizde Iğdır’da basın açıklaması yaptık. Bu basın düzelmeden Türkiye’nin sorunları düzelmez. Ama merak etmeyin memleket hareketi bu ülkeyi yönetirken basını da özgürleştireceğiz onlar da rahat edecek. Basında özgür olacak” diye konuştu.

“DEMEK Kİ ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "erken seçim" çağrısı sorununa da, “Erken seçim çağrısında bulunduysa genel başkan aday olmayı düşünüyor demek ki doğru buluyorum destekliyorum” ifadesini kullandı.

İHA

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