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Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Milletin gözü önünde tartışalım

07.07.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür. Millet sana hak verirse kapatırız dükkanı canını sıkma. Ama emin ol sen dükkanı kapatmak zorunda kalırsın. Gel tartışalım" dedi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Çanakkale'de partisinin il binasının açılışını yaptı. Açılıştan önce Cumhuriyet Meydanı'nda partililere hitap eden İnce, CHP'yi eleştirdi.

İnce, "Halk TV'nin eski genel müdürünü takip ediyorsunuz değil mi? 2018'de Muharrem İnce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. Günde 3 ile geliyor, miting yapıyor. Balıkesir'de miting yaptım, oradan Çanakkale'ye gelerek miting yaptım. O günlerde CHP'nin iki genel başkan yardımcısı, kim olduklarını da biliyorum, Halk TV Genel Müdürü'nü arıyorlar; 'Muharrem İnce'yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin' diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak kimi çıkaracak. Aday o zaten. Bu CHP'nin genel başkan yardımcısı sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Benim partiden ayrılmakla ne kadar doğru bir iş yaptığım işte buradan belli. Atatürk'ün ilkelerini yaşatan parti, Memleket Partisi'dir. Bu nasıl bir siyaset anlayışı, bu nasıl bir terbiye, bu nasıl bir particilik. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar, sandıkta oy vermedirler. Seçim gecesi neredeydiniz. Çünkü bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü. Bana bilgi veremediler, sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var, hakkım. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN: BERABER TELEVİZYONA ÇIKALIM

Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sıkça söylüyor; 'Sayın Erdoğan gel karşıma, televizyonda tartışalım.' Benim de bir teklifim var. Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür. Millet sana hak verirse kapatırız dükkanı canını sıkma. Ama emin ol sen dükkanı kapatmak zorunda kalırsın. Gel tartışalım" dedi.

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Konuşmasının ardından kurdele keserek, parti binasının açılışını gerçekleştiren İnce, sonra da parti binası dışında davul ve zurna eşliğinde, zeybek oynadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce CHP Memleket Partisi
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bu adam boşa kürek çekiyor!
evinde otur bence
hiçbir chp linin sesi çıkmıyor...

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