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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi

30.06.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Karşılıklı konuşalım. Siz ikna ederseniz oyları siz alın. Ben ikna edersem ben alayım. Ben hazırım." dedi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Muğla'da partisinin il ve ilçe başkanlığını açtıktan sonra Denizli'ye geldi. Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti hizmet binası önünde parti üyeleri tarafından karşılanan İnce, burada düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı. İnce, Denizli'nin önemli sanayi ve turizm kentlerinden biri olduğunu söyledi. Partisini kuralı bir ay olmasına karşın, 52 ilde örgütlendiklerini belirten İnce, 18 Eylül'de de kurultay yapacaklarını hatırlattı.

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"HERKESİ MEYDANA DAVET EDİYORUM"

Eskiden parti genel başkanlarının Türkiye'deki televizyon kanallarında açık oturumlara katıldığına değinen İnce, "Yuvarlak masa etrafına otururdu, tartışırlardı. Denizli'den sesleniyorum. İster parti genel başkanı olsun ister Cumhurbaşkanı adayı olsun. Televizyonda Türkiye'nin ekonomisini, sağlığını, S-400'ünü, F- 35'ini, mavi vatanını, tarımını, eğitimini, sanayisini, vergi oranlarını, dış politikasını tartışacak karşımda yarışmacı arıyorum. Öyle iki süslü kelime edip kenara çekilmek yok. 'Sizi seviyorum' demekle olmaz. Türkiye'nin derin sorunları var. Herkesi meydana davet ediyorum" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NA TELEVİZYONA ÇIKMA TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Yıllardır CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok haklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyona davet etti. Sayın Kılıçdaroğlu, eski genel başkanım, haklısınız davet etmekte. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel. O çıkmıyorsa sen çık. Biz yeni bir gelenek başlatalım. Siyasette düşman değil, rakibiz biz. Biz Türkiye'nin önünü açalım. Madem Türkiye'nin 'demokrat amcası' sizsiniz. Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona. Karşılıklı konuşalım. Siz ikna ederseniz oyları siz alın. Ben ikna edersem ben alayım. Ben hazırım. Sayın Erdoğan ile de Sayın Kılıçdaroğlu ile de Sayın Akşener ile de herkesle, cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen herkesle televizyonlarda tartışmaya hazırım" diye konuştu.

İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin Denizli il başkanlığını binasını hizmete açtı. Parti binası çıkışında halk ve esnafla bir süre sohbet eden İnce, daha sonra Aydın'a hareket etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Memleket Partisi
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