Muharrem İnce'den logo eleştirilerine yanıt! Dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni kurulan Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da genel merkez binasının açılışını gerçekleştirdi. İnce, açılışta parti binası önünde toplanan partililere hitap etti. Eşi Ülkü İnce ile kürsüye çıkan Muharrem İnce, Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yaptıklarını belirterek, "Biz rüştümüzü ispatlamışız zaten" dedi. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı olduğunu belirten İnce, "Biz diyeceğiz ki 'ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket.' Hep birlikte bunu başaracağız. Türkiye’de parti çok, 110 tane parti var. Biz 'parti kuralım, 3-5 tane milletvekili çıkaralım, pazarlık yapalım' bunun derdinde değiliz. Birinci parti olacağız. Yarım kalan bir işimiz var, o işi başaracağız. Ülkeyi yöneteceğiz. Bu meydanları hep birlikte dolduracağız. Atatürkçü bir parti olacağız. Biz cumhuriyetçi demokrat bir parti olacağız" diye konuştu. "BELEDİYELERDE 3-4 YERDEN MAAŞ ALAN VAR" Atatürk’e, doğaya çevreye saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı partiye istemediklerini söyleyen İnce, "Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. Siyasetten rant elde etmek isteyeni istemiyoruz. Gençler işsizken bazı yüzsüzler 8-10 yerden maaş alıyor. Sadece iktidar böyle değil, muhalefet de böyle. Al birini vur ötekine. Muhalefette de belediyelerden 3-4 yeren maaş alanlar var. Gençler işsiz, bunlar 3-5 yerden maaş almaya utanmıyorlar" dedi.

"2 AY SONRA GÖRECEKSİNİZ MEYDANLARI" Muhalefetten iktidara tek bir eleştiri gelmediğini vurgulayan İnce, "Korkak bir muhalefet var. 'Aman onu söylemeyeyim, aman bunu söylemeyeyim, yanlış anlarlar' diyor. Umut olamayan, Türkiye bu kadar kötü yönetilirken yoksulların sözcüsü olamayan, çözüm üretemeyen bir muhalefet var. Bu ikisine de bu iktidara da muhalefete de yüz vermeyin. Devletten trilyonlarca hazine yardımı alacaksın. 100 yıllık parti olacaksın, mal var, mülk var, örgüt var, belediye var; 'tek başıma ben iktidar olurum' diyemeyeceksin. Tayyip Erdoğan’a imza verip sonra altını oymaya çalışan, ona oy vermediği kesinleşen kişiden medet umacaksın. Sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın? Biz milletimizin gücüyle iktidar olacağız. 2 ay sonra göreceksiniz meydanları" ifadelerini kullandı. PARTİNİN LOGOSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA İnce, partisinin logosuna getirilen eleştirilerle ilgili ise, "Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine bile yıllardır, logolarına laf ediyorlar. Türkiye’de kurulan her siyasi partinin logosuna da bir laf etmişler. Laf edilmeyen yok. Onun için eleştirilere teşekkür ederiz" dedi. Partinin logosunda 7 spiral ve 7 nokta olduğunu bunun Türkiye’nin 7 bölgesini temsil ettiğini belirten İnce, partinin mavi rengine Atatürk’ün göz renginin ilham olduğunu anlattı. Logonun döngüsel tasarımının Türkiye’yi dönüştürecekleri mesajını içerdiğini kaydeden İnce, "3-D modelini öneriyoruz devlete; dürüst devlet, denetlenebilir devlet ve dijital devlet" diye konuştu.