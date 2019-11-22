Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce, Rahmi Turan'ın iddiasını destek çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! İnce, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü ve Beştepe'de böyle bir görüşme olduğuna inanmadığını söyledi.

Sözcü'den Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. CHP'de Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu programa mesaj gönderen Muharrem İnce, böyle bir görüşme olduğuna inanmadığını söyledi.

İşte İnce'nin Hande Fırat'a gönderdiği o mesaj;

"Sayın Muharrem İnce'nin şu an bir açıklaması var. Hemen sizlerle paylaşacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. O kişiyi sordum. Bildiğini söylemedi. Şeref yoksununu açıklayın dedim. Yarın (bugün) ayrıntılı konuşacağım. Bence böyle bir görüşme yok ama Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi karıştırmak istiyor."

HANDE FIRAT: CHP'LİLER BUNU NEREDEN BULUYOR?

Hande Fırat ise CHP liderinin geçtiğimiz hafta kongre süreciyle ilgili söylediklerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'nun böyle bir iddiayı nereden bildiğini sordu.