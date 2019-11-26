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Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 14:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara'yı sarsan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası sonrası Muharrem İnce harekete geçti.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce, avukatı aracılığıyla gazeteciler Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu. İnce, Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk, Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İnce, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün avukatım aracılığıyla yalan haberi yazan ve bu yalan habere kaynaklık eden hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu kişilerden Talat Atilla hakkında 3 ve Rahmi Turan halkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtım." ifadelerine yer verdi.

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muharrem ince Ankara Talat Atilla rahmi turan

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