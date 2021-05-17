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Muharrem İnce'den resmi başvuru! Memleket Hareketi için geri sayım

17.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, partinin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na bugün başvuru yaptı. İnce, "Başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek" bilgisini verdi.

Muharrem İnce'den resmi başvuru! Memleket Hareketi için geri sayım

Memleket Hareketi'nin partileşmesinde sona yaklaşan Muharrem İnce, parti binası önünde açıklamalarda bulundu. İnce, bugün parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söyledi.

Haber Global'in aktardığına göre başvurunun ardından kendi içlerindeki bir toplantı ile genel başkan seçileceğini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Bugün başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek. İlk sefere mahsus olmak üzere MYK'yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak. Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız."

İNCE BAŞVURUYU YAPTI

İlerleyen saatlerde İnce'nin söz konusu evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulduğu öğrenildi.

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Muharrem İnce

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