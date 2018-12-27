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Muharrem İnce'den RTÜK'ün Fox TV ve Halk TV cezalarına Twitter'dan sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:10 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV ve Fox TV'ye verdiği cezalara Twitter hesabından yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi.

Muharrem İnce'den RTÜK'ün Fox TV ve Halk TV cezalarına Twitter'dan sert tepki

Muharrem İnce, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye, Fatih Portakal'ın "protesto" çağrısı için ise Fox TV'ye verdiği cezalara tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı;

"Partili Cumhurbaşkanı emrinde ayar verme aparatına dönüşen RTÜK Halk TV ve Fox TV’ye eleştiri sınırlarını aşmak, tarafsızlık ilkesini esas almamak gibi gerekçelerle ceza yağdırmıştır. Bu cezaların bir emir komuta zinciri içinde verildiği açıktır.

Bu cezalar, Türkiye’deki basın özgürlüğüne yönelik tüm eleştirilerin bir kez daha ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Eğer bu cezalarla gerçeklerin gizlenmesi, muhalefetin sesinin tümüyle kısılması umuluyorsa bunun hayal olduğu iyi bilinmelidir."

ince-twitter

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye, Fatih Portakal'ın "protesto" çağrısı için ise Fox TV'ye ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Müjdat Gezen'in "bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil", Metin Akpınar'ın ise "Belki liderini ayağından asarlar belki mahzenlerde zehirlenerek ölür" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Söz konusu ifadelerin, eleştiri sınırlarını aştığı, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik ettiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Halk TV'ye en üst sınırdan 5 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yine "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Yılmaz Özdil'in "Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" sözünün izleyicilerin alkol kullanmaya, alkolün iyi bir şey olduğunu düşünmeye teşvik ettiği değerlendirilerek, Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Fox TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal'ın ise "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim Doğal gaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle kanala 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ulusal 1'deki "Nasıl Yani?" ve TV 8'deki "MasterChef Türkiye" programları ile bazı dizi ve filmlerdeki uygun olmayan sahneler nedeniyle çeşitli kanallara ceza kesildiği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
senin de bir "" apolet sökme "" projen vardı... noooldu o iş..kılıçdar da senin apoletlerini söktü , farkında değilsin... ufaldın , kayboldun gittin...
@akdenizli.2 ne yapsın garip dışlandı dışkı oldu şimdi kendine yer açmaya çalışıyor da nafile ne cacık olur nede ayran
tarafsızlık ilkesi gereği diye ceza veriliyorsa atv kanalının kesinlikle kapatılması gerekiyor ama o tarafsızlık derken hükümet tarafıdna olduğu için bu kural disinda kalıyor zaar
eksik kalma.bir tweette sen at Muhhharremm .haa bu arada aday yapmamış seni partin muharrem üzüldük ya seni meydanlarda sallarken tehdit ederken iftira atarken göremeyecekmiyiz şimdi.
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