Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün AK Parti'nin İBB adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı.

Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemesi üzerine tartışmalar ise büyüyerek devam ediyor. Yıldırım'a bu konuda bir tepki de Muharrem İnce'den geldi.

Twitter'dan açıklama yapan İnce, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeden aday olması ve “istifa tartışmaları benim dışımda” açıklamaları için, "Açık bir Anayasa ihlalidir" ifadelerini kullandı.

İnce açıklamasının devamında Yıldırım'a çağrıda bulundu:

"Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'ndan istifa et delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran."





