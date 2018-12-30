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Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

SEÇİM HABERLERİ  | 30.12.2018 14:48 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, görevinden istifa etmeden aday olarak gösterilmesinin ardından tartışmalar sürerken Muharrem İnce'den sert açıklamalar geldi.

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün AK Parti'nin İBB adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı.

Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemesi üzerine tartışmalar ise büyüyerek devam ediyor. Yıldırım'a bu konuda bir tepki de Muharrem İnce'den geldi.

Twitter'dan açıklama yapan İnce, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeden aday olması ve “istifa tartışmaları benim dışımda” açıklamaları için, "Açık bir Anayasa ihlalidir" ifadelerini kullandı.

İnce açıklamasının devamında Yıldırım'a çağrıda bulundu:

"Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'ndan istifa et delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sen git partin CHPKK ya şekil ver öyle gel buraya muarrem
yav ince kendini gundemde tutacagim diye ne yapacagini ne soyliyecegini bilmiyorsun zorlama seni chp bile istemio istesdi belediye basksnligina secerlerdi cok zorlama bel fitigi falan olursun
Her zaman ki gibi yine iktidarın tuzağına düşen bilinçsiz ve cahil muhalefet.. Gündem yine değişti hemde kendileri, kendi elleriyle değiştirdi.
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