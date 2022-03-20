Muharrem İnce'den sert sözler! 'O masayı yıkardım'

İnce, Memleket Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığının açılış töreninde partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Daha sonra partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım toplantısına geçerek burada konuşan İnce, 1 yıl içinde Türkiye'de seçime gidileceğini söyledi.

Türkiye'de birinci partinin halen AK Parti olduğunu ifade eden İnce, "İktidardan kurtulmanın yolu önce bu muhalefetten kurtulmaktan geçiyor. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir eksiğimiz var. Eksiğimiz şu: Bizim eksiğimiz değil, Türkiye'nin eksiği. Türkiye'de bir özgür medya sorunu var. Şu Kılıçdaroğlu'nu, şu Akşener'i, şu Babacan'ı, şu Davutoğlu'nu gösterdiklerinin çeyreğini beni göstersinler 2 ayda bu iktidarı gönderirim." diye konuştu.

İnce, Türkiye'nin en ambargolu siyasetçisi olduğunu, bazı kanalların CHP'yi eleştirdiğinde kendisini gösterdiklerini savundu.

Bir de "CHP yandaşı kanallar" olduğunu dile getiren İnce, "Halk TV, Tele1, KRT... Onlar hiç göstermiyor. Çünkü gösterirlerse parasını kesiyor CHP. Babacan'ı göstermek serbest, Davutoğlu'nu göstermek serbest, Muharrem İnce'yi göstermek yasak. Temel Karamollaoğlu'nu da göstermek serbest. CHP yönetimine saygılarımı sunuyorum. Üç sene önce Cumhurbaşkanı adayınızdım ya. Bana niye ambargo uyguluyorsunuz? Neden parasını kesiyorsunuz kanalların? Temel Bey'i benden daha mı çok seviyorsunuz? Babacan'ı, Davutoğlu'nu benden daha mı çok seviyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"METİNDE ATATÜRK YOK, LAİKLİK YOK, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YOK"

Ülkeyi yönetmek istediklerini de kaydeden İnce, şöyle devam etti:

"Soruyorlar bana, altılı masada sen niye yoksun? Bir, davet etmediler. İki, davetli olsaydım da o masayı yıkardım. Neden yıkardım? Metinde Atatürk yok, laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok. Bunların hiçbiri yok. 'Aman Atatürk demeyelim, tarikatları kızdırmayalım.' Eğitimde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olacak? Bunu konuşmadan Tayyip'i yenseniz ne olacak ki? Yendin iktidar oldun. Ne fark edecek? 'Atatürk' diyemedikten sonra, İstanbul Sözleşmesi'ni savunamadıktan sonra, 'Eğitimi tarikatlardan ve cemaatlerden kurtaracağız' diyemedikten sonra yensen ne olur, yenmesen ne olur? Biz bunların hepsini beraber yeneceğiz."

İnce, ülkedeki tarım üretimi sorunu çözülmezse kuraklıkla birlikte 5 sene sonra ciddi problemler olacağını, deprem konusunda da gerekli önlemlerin alınması gerektiğini anlattı. (AA)

