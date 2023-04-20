HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce'den Sinan Oğan'ın 'Oylar bana kaydı' sözlerine yanıt! "Erken konuşmamak lazım" dedi ve ekledi: Oy oranı da üç aşağı beş yukarı belli olur

Muharrem İnce'den Sinan Oğan'ın 'Oylar bana kaydı' sözlerine yanıt! "Erken konuşmamak lazım" dedi ve ekledi: Oy oranı da üç aşağı beş yukarı belli olur

20.04.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, "Muharrem İnce'nin oyları bana kaydı" açıklamasına yanıt geldi. Memleketi Yalova'da vatandaşlarla buluşan İnce, Oğan'ın açıklamalarıyla ilgili Babala TV'deki yayını hatırlatarak, "İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da üç aşağı beş yukarı belli olur." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Sinan Oğan'ın 'Oylar bana kaydı' sözlerine yanıt! "Erken konuşmamak lazım" dedi ve ekledi: Oy oranı da üç aşağı beş yukarı belli olur

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Muharrem İnce'nin oylarının kendisine kaydığı yönündeki açıklamasına İnce'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, "Ben Babala TV'ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım, oy oranı da üç aşağı beş yukarı belli olur." dedi.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı! ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova sokaklarında gezerek vatandaşları ve esnafları selamladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet, Fatih, Kartali, Çeşme Sokak ve İstanbul Caddesi üzerinde devam etti.

y1

"BU MEMLEKETİ UÇURUMUN KENARINDAN ÇEKİP ALACAĞIZ"

İstanbul Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İnce, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Slogan ne, 'Ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Düzlüğe çıkaracağız bu memleketi. Uçurumun kenarından çekip alacağız. Ne Erdoğan'la olur, ne Erdoğan'ın eskileriyle olur. İkisi ile de olmaz. Üçüncü bir yol lazım bize, üçüncü bir yol... Onun için yollardayız. Dün İzmir'deydim, bugün Yalova'dayım. Devam edeceğiz. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bir yanda tek aday, öbür yanda tek aday. Ya biz tek adamdan bıktık. Niye tek aday? Sandık orada yarışalım. 'Sonuç kötü olursa faturayı sana keseriz.' Yapma ya. Demek ki siz sonucun kötü olmasıyla uğraşıyorsunuz. Demek ki sizin derdiniz, 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 büyük şehir var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var. Gazeteleriniz, televizyonlarınız var. Bu garibanın bir tane 2006 model otobüsü, bir de telefonu var. Bir otobüsle, bir telefonla, bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz, alayını..."

y2

"ERKEN KONUŞMAMAK LAZIM"

İnce, ardından irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, diğer cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, "Muharrem İnce'nin oyları bana kaydı" açıklamasını değerlendirdi.

Öncelikle Sinan Oğan'a başarılar dileyen İnce, "Ben Babala TV'ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da üç aşağı beş yukarı belli olur." dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna tepki!

Muharrem İnce'den 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna tepki!

 İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

 Canlı yayında 'İnce' açıklaması! "2. tura kalmasını istemiyorsanız..."

Canlı yayında 'İnce' açıklaması! "2. tura kalmasını istemiyorsanız..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu, Memur Teoman'ı İzmir'deki evinde ziyaret etti: Aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız varKemal Kılıçdaroğlu, Memur Teoman'ı İzmir'deki evinde ziyaret etti: Aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var
AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'
Sabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçtiSabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Sinan Oğan

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

Çocuklarına bayram alışverişi yapmış...

Çocuklarına bayram alışverişi yapmış...

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum

Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.