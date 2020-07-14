Muharrem İnce'den sonra CHP'li Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Haber Global'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP PM üyesi Erdal Aksünger, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteci Mehmet Tezkan ve Avukat Ertuğrul Akar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avukat Ertuğrul Akar'ın programdaki sözlerinin ardından CHP PM üyesi Erdal Aksünger canlı yayını terk etti.

AKSÜNGER: SİZE SORACAK DEĞİLİZ

Avukat Ertuğrul Akar, "Sayın vekilime CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkemedeki beyatı ile cevap vermek istiyorum. Lütfen o çercevede dinlesin beni. 'Siyasiler hakarete varan eleştirileri dahi sineye çekmek zorundadırlar.' Bu CHP'nin il başkanının duruşmadaki beyanatıdır. O minvalde bu konuşmaları değerlendireceğim. Hiç kimse CHP'yi sevmek zorunda değil. İstemeyen de CHP'yi sevmeyenlerle aynı ortama girmez" sözlerinin ardından Erdal Aksünger, "Size soracak değiliz. Zaten çağırsanız da gelmem zaten. Niye? Akla hayale sığmayan hikayelerle tartışamam. Recep Tayyip Erdoğan 75 tane dava açmış, 75 bin..." diyerek yanıt verdi.

Avukat Ertuğrul Akar da Aksünger'e yanıt olarak "Ermeniler tepki gösterir diye, vekilim bu tepkiyi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Erdal Aksünger sinirlerine hakim olamadı.