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Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin, seçim garanti"

08.05.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 1 haftadan az bir süre kaldı. Tüm Türkiye seçim sonuçlarını heyecanla beklerken adaylar il il gezmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Antalya ziyaretinde dikkat çeken ifadeler kullanarak, "Bence Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin seçim garanti." dedi.

Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin, seçim garanti"

Cumhurbaşkanı adaylarının belirlendiği süreçte adı en çok tartışma konusu olan Muharrem İnce, Millet İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu. Aday belirlenme sürecinde 'Kılıçdaroğlu'nun lehine çekilecek' iddialarını net bir şekilde yalanlayan İnce, Millet İttifakı'nın seçimlerde lehine çekilmesi durumunda seçimi kazancağını savundu.

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İnce Antalya'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

Bana diyorlar ki 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun.' Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Bana yanlış söylüyorlar bunlar. Burada ailesi AK Partili olanlar kimler? Siz Memleket Partilisiniz. Bence Millet İttifakı çekilsin beni desteklesin, seçim garanti. Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada da 3. bir yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim.

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Millet İttifakı

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