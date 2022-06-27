Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a destek sonrası flaş gelişme! Hatay Valiliği giriş yasağını kaldırdı, İnce yarı yoldan döndü

Sınır güvenliğiyle alakalı çıkışıyla büyük bir gündem yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da sınıra giderek sembolik olarak mayın koyacağını açıklamıştı. Özdağ, Hatay girişinde jandarma tarafından durdurulmuş ve Valilik kararı gerekçe gösterilerek kente alınmamıştı. Bunun üzerine bulunduğu yerden ayrılmama kararı alan Özdağ, destek için de çağrıda bulunmuştu. Özdağ'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi. İşte detaylar...

İNCE'DEN ÖZDAĞ'A DESTEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, Özdağ'ın Hatay'a alınmamasını kınamış ve destek için Hatay'a doğru yola çıktığını duyurmuştu. İnce açıklamasında "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Hatay’a alınmamasını kınıyorum. Kendisine destek olmak için Ankara’dan Hatay’a yola çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZDAĞ'DAN İNCE'YE YANIT

İnce'nin paylaşımını alıntılayan Özdağ ise "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce’ye desteği için teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar sayın İnce bekliyoruz." dedi.

ÖZDAĞ'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Yaşanan son gelişmelerin ardından Erzin'de açıklama yapan Ümit Özdağ, Hatay Valiliği'nin yasağı kaldırdığını duyurdu ve Antakya'ya doğru yola çıktı. Özdağ'ın Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da açıklama yapması bekleniyor.

MUHARREM İNCE YOLDAN DÖNDÜĞÜNÜ DUYURDU

Hatay Valiliği'nin yasağı kaldırdığını duyurmasının ardından Muharrem İnce'den yeni açıklama geldi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Sayın Ümit Özdağ aradı, Valiliğin Hatay’a giriş yasağını kaldırdığını söyledi. Teşekkür etti. Kendisinin de döneceğini söyledi. Ben de Niğde yolundan geri dönüyorum.

Hatay vatan toprağıdır. Bizi vatanımızda kendi topraklarımıza almayacak bir güç henüz dünyaya gözlerini açmadı."

